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نقابة المهن التمثيلية تنعى نبيل الحلفاوي

07:39 م الأحد 15 ديسمبر 2024

نبيل الحلفاوي

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كتب - رضا نايل

نعت النقابة العامة للمهن التمثيلية الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.

وجاء النعي عبر الحساب الرسمي لنقابة المهن التمثيلية على موقع الفيس بوك، وجاء فيه:

"إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة، بخالص التعازي، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

والفنان الراحل له مشوار فني حافل بالعديد من الأدوار المميزة التي ستظل عالقة في ذهن الجمهور، حيث تنوعت وتعددت أعماله سواء في التليفزيون، أو السينما، أو المسرح.

إذ قدم على خشبة المسرح عديدًا من المسرحيات منها "عفريت لكل مواطن"، و"اضحك لما تموت".

كما شارك في أفلام منها "سوبر ماركت"، و"العميل رقم 13 "، و"اغتيال مدرسة"، و"الطريق إلى إيلات".

أما عن أبرز مسلسلاته فمنها دور "المعلا قانون" في مسلسل "غوايش"، و "زكريا بن راضي" في مسلسل الزيني بركات، و دور ضابط المخابرات "نديم هاشم" في رأفت الهجان.

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