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أكرم حسني وعمرو يوسف وأيتن عامر.. 20 صورة من جنازة الراحل نبيل الحلفاوي

07:36 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد سلامة يصل جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 20 صورة
    الإعلامي محمود سعد
  • عرض 20 صورة
    أحمد صلاح السعدني يصل جنازة نبيل الحلفاوي
  • عرض 20 صورة
    أكرم حسني يصل جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 20 صورة
    الفنان أحمد سلامة
  • عرض 20 صورة
    الفنان أحمد صلاح السعدني
  • عرض 20 صورة
    الفنان أكرم حسني من جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 20 صورة
    الفنان أكرم حسني
  • عرض 20 صورة
    الفنان عمرو يوسف
  • عرض 20 صورة
    الفنان ياسر علي ماهر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة أيتن عامر
  • عرض 20 صورة
    النجوم يتوافدون على جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 20 صورة
    توافد النجوم على جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 20 صورة
    جنازة الراحل نبيل الحلفاوي من مسجد الشرطة
  • عرض 20 صورة
    جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
  • عرض 20 صورة
    محمد ثروت
  • عرض 20 صورة
    محمود البزاوي
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمود البزاوي
  • عرض 20 صورة
    الفنان أشرف زكي
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، على حضور جنازة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، وتشييع جثمانه لمثواه الأخير من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور، الفنان أشرف زكي، الفنان محمود البزاوي، الفنان ياسر علي ماهر، الفنان أكرم حسني، الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان أحمد سلامة، الفنانة أيتن عامر، الفنان محمد ثروت، الفنان عمرو يوسف.

وتوفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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نبيل الحلفاوي نجوم الفن جنازة نبيل الحلفاوي مسجد الشرطة
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