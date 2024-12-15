أكرم حسني يصل جنازة الراحل نبيل الحلفاوي

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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل، الفنان أكرم حسني، لجنازة الراحل نبيل الحلفاوي التي تقام مساء اليوم الأحد، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، على المشاركة في جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وكان من أبرز الحضور، الفنان أشرف زكي، الفنان محمود البزاوي، الفنان ياسر علي ماهر، الإعلامي محمود سعد.

وتوفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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