بالصور.. بدء توافد النجوم على جنازة الفنان نبيل الحلفاوي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

بدأ منذ قليل، توافد عدد من نجوم الفن على جنازة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٧٧ عاما

وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة والتي تقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، أبرزهم: الفنان ياسر علي ماهر، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والإعلامي محمود سعد

وأعلن نجلا الفنان نبيل الحلفاوي اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" وفاته بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية

الفنان الكبير قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: "رأفت الهجان، الطريق إلى إيلات، عفريت لكل مواطن، زيزينيا، العميل رقم ١٣، ونوس، القاهرة كابول، شبكة الموت" وغيرها من الأعمال