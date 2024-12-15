شاهد.. رقص الفنانة ياسمين عبد العزيز في حفل زفاف نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

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أحمد السقا وليلى علوي.. ماذا قال نجوم الفن في وداع نبيل الحلفاوي؟

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حضور حفل زفاف شريف نجل الإعلامي عمرو الليثي، على ندى ابنة الإعلامي تامر أمين الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله ياسمين أثناء الترحيب بها من قبل العروسين، وحرصت على تهنئتهما على طريقتها وقامت بالرقص على أنغام أغاني الفنان رامي صبري، وكان برفقتها المخرج معتز التوني، وحرصا على تهنئة الإعلامي تامر أمين على الزفاف.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمسلسل "ضرب نار" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تستعد لعرض مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب تعاقدها مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان "زوجة رجل مش مهم" ويشاركها البطولة الفنان أكرم حسني، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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