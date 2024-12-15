مع أندرو جارفيلد ومحمد سامي.. يسرا تستعيد ذكريات كواليس مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

استعادت النجمة يسرا، كواليس حضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، التي أقيمت في جدة، وشهدت حضور عدد كبير من ألمع نجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت يسرا، صور من كواليس المهرجان عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها على متن إحدى الطائرات الخاصة رفقة عدد من النجوم وهم النجم العالمي أندرو جارفيلد، المخرج محمد سامي، الفنان ماجد المصري، الفنانة مي عمر، الفنانة ريم سامي، والمنتج السعودي محمد التركي، وعلقت: "أوقات جميلة مع أصدقاء عظماء".

وشاركت يسرا خلال الفترة الماضية، بعدد من الأعمال السينمائية والمسرحية وحتى التلفزيونية، أبرزها مسلسل "روز وليلى" مع النجمة نيللي كريم، وفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، ومسرحية "ملك والشاطر" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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