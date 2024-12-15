"والدي من فارسكور".. ماذا قال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عن أصل لقب "الحلفاوي"؟

كتب-مصطفى حمزة:

لقب "الحلفاوي" كان دائمًا محل سؤال حول أصول الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الآحد.

الفنان الراحل، كشف عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" أصل هذا اللقب، وعلاقته باسمه، وكتب:"حتى لو لبلد.. مش هنعرف فين. مصر فيها قرية ميت حلفا في القليوبية. وفيه وادي حلفا الموزع بين جنوب مصر وشمال السودان. وفيه حي الحلفاويين في تونس، ومقام سيدي الحلفاوي.أنا شخصيا قاهري، والدي من فارسكور أيام تبعيتها للدقهلية ثم فيما بعد نقلوا تبعيتها لمحافظة دمياط."

وأضاف :"أما أصل اللقب منين. الله أعلم. وعمري ما اهتميت ولا سألت".

الحلفاوي، ولد في حي السيدة زينب عام 1947، ورحل عن عالمنا اليوم الآحد، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد من أبرز فناني مصر، إذ قدم منذ السبعينيات، مجموعة من أبرز المسلسلات، منها رأفت الهجان، والزيني بركات، وزيزينيا. بالإضافة إلى أعماله في المسرح، ومنها: عفريت لكل مواطن، والزير سالم، واضحك لما تموت. وفي السينما قدم أفلام "الطريق إلى إيلات"، و"اغتيال مدرسة بينما كان آخر ظهور فني له عام 2022 في فيلم "تسليم أهالي".