أحمد السقا وليلى علوي.. ماذا قال نجوم الفن في وداع نبيل الحلفاوي؟

كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد كبير من نجوم على نعي الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وقدم نجوم الفن واجب العزاء من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين جمهورهم ومتابعهيم بالدعاء لهم.

إسماعيل فرغلي

نعى الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء، والمواساة إلى أسرة الفنان القدير نبيل الحلفاوى سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله، وإنا إليه راجعون".

أحمد السقا

قدم الفنان أحمد السقا، واجب العزاء في الراحل الفنان نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، ونشر صورة للراحل وعلق عليها: "البقاء والدوام لله وحده، الفنان القدير نبيل الحلفاوي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا قبطان ويصبر أهلك وأولادك، نسألكم الفاتحة والدعاء".

نهال عنبر

طالبت الفنانة نهال عنبر، الدعاء للفنان الراحل نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا بعد صراع من المرض، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، وكتبت عبر حسابها بموقع : "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، البقاء لله ربنا يرحمه يارب ويغفر له، دعواتكم بالرحمة".

محمود حجازي

نعى الفنان محمود حجازي الفنان نبيل الحلفاوي، ونشر صورة أرشيفية تجمعه بالراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ألف رحمة ونور عليك يا أستاذ نبيل، ربنا يرحمك ويغفرلك ويدخلك الجنة اللهم آمين، لقد كنت أستاذ لنا جميعًا ومازلت، وشكرًا على التاريخ والفن المشرف الراقي الذي سنتذكرك به، وأنا محظوظ لأنني نلت شرف الوقوف أمامك في مسلسل "ونوس" ولا انسى تواضعك وتعاملك الطيب لكل من حولك، اطلب من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ليلى علوي

نعت الفنانة ليلى علوي الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "البقاء لله الأستاذ المحترم نبيل الحلفاوي، من أحسن الفنانين اللي قابلتهم في عمري إنسان مثقف، وفنان ملتزم و ممثل بارع، وأدائه مميز جداً، رقية في التعامل مع الصغير ومع الكبير ومع الزميل و الغفير، الحقيقة كان رمز محترم جداً جداً للفنانين كلهم، ده غير أنه رب أسرة وأب جميل، خسرناه بجد، أكيد هو في مكان أحسن، ربنا يصبر كل محبينه و أسرته".

ندى بسيوني

نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "بكل الأسى نودع الفنان الذي أحتل مكانة كبيرة في قلوبنا نبيل الحلفاوي، ألف رحمة و في جنة الخلد".