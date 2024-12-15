الفنان السوري دريد لحام يكشف عن حادث تعرض له مع هيئة "تحرير الشام"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان السوري دريد لحام عن تعرضه لموقف مع "هيئة تحرير الشام" أثناء عودته إلى المنزل.

وقال "دريد" خلال لقائه مع قناة "العربية": "أجمل شيء الآن ما تقوم به الهيئة، لأن الهيئة لم تُستعدِي أحدًا أبدًا، سامحت الجميع، وقالت للجميع هذا وطننا جميعًا، وعادة لم تئبَا بالبيت بغير الأوقات المعتادة، كنا دائمًا نقول اللهم اجعله خيرًا".

وتابع: "إمبارح، رجعت بسيارتي على البيت، فوقفني حاجز لهيئة تحرير الشام، طبعًا قلت اللهم اجعله خيرًا، نزلت من السيارة، وكانوا مبتسمين وودودين، وطلع أنهم يريدون أن يتصوروا معي، قال لي كلمة رنة في أذني أستاذ، إحنا بنحبك وين كنت معانا دايمًا"، ما عندك فكرة بتعملوا بود واحترام مع كل الناس بكل سوريا، أنا عم قولهم شكرًا لهيئة تحرير الشام".

وأضاف دريد لحام: "أنا فنان ممثل، لما يقولي بحبك، يعني هم مع التمثيل، مو ضد التمثيل".

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