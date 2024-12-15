مي عمر تشارك صورة مع بريانكا شوبرا في جدة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر صورة تجمعها بالممثلة الهندية بريانكا شوبرا، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "عمر" الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "من دواعي سروري أن التقي بالممثلة الرائعة والمتمكنة بريانكا شوبرا".

ولاقت الصورة تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "صورة عالمية"، "قمر"، "شو هالجمال يا مي"، "متألقة"، "قمرات"، "عروسة جدة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن مي عمر تشارك بمسلسل "إش إش" في موسم دراما رمضان 2025، وتجسد مي عمر بأحداث المسلسل شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان ماجد المصري، الفنانة هالة صدقي، الفنان إدوارد، الفنانة إنتصار، الفنانة دينا، تأليف وإخراج محمد سامي.

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