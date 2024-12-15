فنان لا يعوض.. نادية الجندي تنعى نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة نادية الجندي الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، عن عمر ينهز الـ 77 عامًا.

ونشرت نادية، صورة أرشيفية تجمعها بالراحل، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خسر الفن فنان من الزمن الجميل، نبيل الحلفاوي فنان قدير وملتزم ومحترم وعلى خلق فنان لا يعوض، بنعي أسرته ومحبيه وبننعي أنفسنا على فقدانه، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته، والبقاء لله وخالص التعازي".

وكشف نجلاه وليد وخالد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابع: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

اقرأ يضًا:

"كده تفاجئنا".. بكلمات مؤثرة بشرى تنعى نبيل الحلفاوي

أحمد فهيم يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية

"نهاية رحلة الأحزان".. تفاصيل ديوان شعر أصدره الراحل نبيل الحلفاوي

أحمد فهيم يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية