محمد ثروت ناعيًا نبيل الحلفاوي: "فقد الفن المصري فنان من طراز فريد"

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان محمد ثروت على نعي الفنان القدير نبيل الحلفاوي، والذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وكتب ثروت: "فقد الفن المصري والعربي اليوم فنانا من طراز فريد ومتميز، فنان انشغل بقضايا وطنه وفرح لأفراحه، وحزن لأحزانه".

وأضاف: "فنان ذا حس إنساني رفيع، رحم الله الفنان نبيل الحلفاوي واسكنه الله فسيح جناته، خالص التعازي لأصدقائي خالد الحلفاوي ووليد الحلفاوي"

وكشف نجلاه وليد وخالد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابعا: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

نبيل الحلفاوي من أبرز وأهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها: فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية.

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