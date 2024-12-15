قبل رحيله.. تعرف على نصائح نبيل الحلفاوي لـ محمود كهربا

كتب- مصطفى حمزة":

رحل عن عالمنا الفنان نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد 15 ديسمبر، بالتزامن مع هجوم عاصف يواجه واحد من أبرز اللاعبين الذين طالما دافع عنهم، وهو محمود كهربا.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي يعد من أبرز مشجعي النادي الأهلي، تصدى عقب أكثر من مباراة لتوجيه النصح، إلى محمود كهربا، والتعليق على مستواه.

وعقب مباراة جمعت الأهلي وفريق إنبي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، كتب الفنان الراحل: "مفيش فايدة، كهربا بينسى نفسه ورا الدفاع وهو بيتفرج على اللي بيحصل".

وتابع: "كهربا لازم يبطل ترييح ورا مدافعي المنافس. ممكن في لحظة الكرة ترتد إليك ويضيع الهدف لأنك مريح في التسلل".

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، في تعليقه عقب تألق محمود عبدالمنعم كهربا، في مباراة خاضها الأهلي، ضد فريق زد، وحصل فيها على جائزة رجل المباراة، وعبر صفحته في موقع "إكس"، كتب: "مازال كهربا هو المهاجم الثاني في الأهلي.. مركز تألق فيه عندما كان المهاجم الوحيد".

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 77 عاما، بعد مشوار فني حافل، شارك خلاله في أبرز المسلسلات: "زيزينيا"، "رأفت الهجان"، "الزيني بركات"، و أفلام: "الطريق إلى إيلات"، ومن المسرحيات "عفريت لكل مواطن"، و"رجل في القلعة"، و"الزير سالم".

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