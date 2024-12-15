مدحت العدل ينعى الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

كتبت- نوران أسامة:

نعى السيناريست مدحت العدل، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا، بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

ونشر "العدل"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، صورة أرشيفية للراحل، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى ننعى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني، الذي ترك أثرًا عميقًا في قلوب الجميع، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته".

وتابع: "وخالص الصبر والمواساة لنجليه المخرجين خالد ووليد الحلفاوي، وعائلتهما وجميع محبيه".

وكشف نجلاه وليد وخالد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابعh: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

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