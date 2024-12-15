طارق لطفي ينعى نبيل الحلفاوي

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان طارق لطفي، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والذي وافته المنية اليوم الأحد 15 ديسمبر، عن عمر يناهز 77 عامًا.

ونشر "لطفي" صورة أرشيفية للراحل وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الكبير نبيل الحلفاوي في ذمة الله".

وكشف نجلاه وليد وخالد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابعا: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

نبيل الحلفاوي من أبرز وأهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها: فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية.

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