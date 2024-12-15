بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي ينعى نبيل الحلفاوي

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهر الـ 77 عامًا.

وكتب "هاني"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "الله يرحمك يا عم نبيل يا فنان يا عظيم، أشهد الله إنى ما شفت فى نبلك وإنسانيتك، البقاء لله وربنا يصبر زوجتك وأولادك خالد ووليد وكل محبين فنك الجميل".

وكشف وليد وخالد نجلا الراحل، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابعا: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

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