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"بكلمات مؤثرة".. إسعاد يونس ناعية نبيل الحلفاوي: "في أمان الله يا قبطان"

04:09 م الأحد 15 ديسمبر 2024

نبيل الحلفاوي

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كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت "إسعاد" صورة أرشيفية للراحل على حسابها الخاص على "إنستجرام"، وعلقت: "في أمان الله يا قبطان، تعازيّ الحارة للأحباب الأساتذة خالد الحلفاوي ووليد الحلفاوي وجميع الأسرة".

وتابعت: "اللهم انعم عليه بالجنة العامرة بالأحباب السابقين، وانعم علينا جميعا بالصبر والقبول".

وكشف نجلاه وليد وخالد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابعا: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

نبيل الحلفاوي من أبرز وأهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها: فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية.

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