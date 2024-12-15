أحمد الفيشاوي ناعيًا نبيل الحلفاوي: "فقدت عم وأب"

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر الفنان أحمد الفيشاوي عن حزنه الشديد لفقدان الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

ونشر الفيشاوي، صورة للراحل عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وكتب: "النهارده فقدنا بكل الحزن الفنان القدير نبيل الحلفاوي وفقدت عم آخر وأب أيضًا، أرجو الدعاء".

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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