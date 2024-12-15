"نهاية رحلة الأحزان".. تفاصيل ديوان شعر أصدره الراحل نبيل الحلفاوي

كتب- مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاما.

الفنان الراحل، واسمه بالكامل نبيل محمد الحلفاوي، ولد في حي السيدة يوم 22 أبريل 1947، وبعد دراسته في كلية التجارة، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، سنة 1970.

ومع ما قدمه الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، على مدى مشواره الفني بدأ في السبعينات، عبر شاشات التليفزيون والسينما، وخشبة المسرح، كانت له أيضا تجربة شعرية.

وصدر للفنان الراحل عام 1987، ديوان شعري، أهداه إلى زوجته "نادية"، وأبناءه "خالد"، و"وليد"، وضم الديوان 14 قصيدة، منها: حادي بادي، وسندريلا، ونهاية رحلة الأحزان، واعتذار على شاعر بني عامر، دموع المسرح.

وفي قصيدة "نهاية رحلة الأحزان"، كتب الراحل: "يا رحلة أحزاني، هل حان الوقت؟، هل تلك نهاية خطواتي بطريق الشوك؟، أم أن هناك بقية، مازالت في علم الغيب؟ طيلة سنوات عشر، والليل الأسود يغمرني، وشهاب أحيانا يلمع، لكن يسقط محترقا".

زادت شهرة الراحل، عقب تقديمه شخصية "المعلى قانون"، في مسلسل "غوايش"، وظهر بعدها في مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، وقدم شخصية رجل المخابرات "نديم هاشم"، في مسلسل "رأفت الهجان"، وأصبح أبرز نجوم مسلسلات "الزيني بركات"، و"زيزينيا".

نال الفنان الراحل جوائز عديدة، عقب مشاركته في أفلام "اغتيال مدرسة"، و"الهروب إلى القمة"، و"الطريق إلى إيلات"، وشهادات تقدير عن مسلسل "رأفت الهجان".