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"فنان لن يتكرر".. محمد إمام ينعى نبيل الحلفاوي

03:29 م الأحد 15 ديسمبر 2024

نبيل الحلفاوي

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كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان محمد إمام الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهر الـ 77 عامًا.

وكتب "إمام"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، خالص العزاء لأبنائه وليد وخالد ربنا يصبركم، فنان مميز لن يتكرر".

وكشف نجلاه وليد وخالد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابعا: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

محمد-إمام

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