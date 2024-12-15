هند صبري تنعى نبيل الحلفاوي: "فقدنا نجمًا وإنسانًا"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة هند صبري، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 15 ديسمبر.

ونشرت هند صورة للراحل نبيل الحلفاوي عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وعلقت: "فقدنا نجمًا وإنسانًا كبيرًا خلق لنفسه عالمًا من شخصياته التي استمتعنا بها، فقدنا النجم الكبير نبيل الحلفاوي".

وتابعت: "خالص العزاء لأسرته ومحبيه في الوطن العربي كله".

وكشف نجلاه وليد وخالد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابع: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

نبيل الحلفاوي من أبرز وأهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها: فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية.

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