رانيا فريد شوقي تنعى نبيل الحلفاوي: من أجمل خلق الله

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، عن عمر يناهز 77 عامًا.

ونشرت رانيا، صورة أرشيفية للراحل، وكتبت: "البقاء لله، فنان من أجمل خلق الله، موهبة كبيرة وأخلاق عالية، المحترم دائما أستاذنا نبيل الحلفاوي الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك وكل حبايبك".

يذكر أن أخر أعمال الفنان الراحل نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" مع مجموعة كبيرة من النجوم، ثم ظهوره كضيف شرف في فيلم "تسليم أهالي"، والذي عرض عام 2022.

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