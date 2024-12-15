أحمد فهيم يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد فهيم، عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة، وطلب من المتابعين الدعاء لها، ولم يكشف عن تفاصيل حالتها.

ونشر "فهيم"، صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم أن أمي بين يديك، أسألك بكل اسم هو لك أن تخفف عنها مرضها، اللهم يا من خلقت الداء والدواء يا من فاقت قدرته العلم والعلماء إنعم على أمي بالشفاء وأشملها برحمتك وكرمك يا خالق الأرض والسماء دعواتكم لأمي".

وعلقت الفنانة ميرهان حسين: "شفاها الله وعافاها شفاء تاماً لايغادر سقما"، بينما كتب الفنان سليمان عيد: "اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقمًا"، وعلق الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس: "ألف سلامة عليها هتقوم بالسلامة بإذن الله".

يذكر أن الفنان أحمد فهيم، يشارك في سباق رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، وإخراج محمد سامي.

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