"كده تفاجئنا".. بكلمات مؤثرة بشرى تنعى نبيل الحلفاوي

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة بشرى، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت بشرى، صورة الراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كدة تفاجئنا وتاخدنا على خوانة يا استاذ نبيل؟! .إنا لله وإنا إليه راجعون، هنفتقدك جدًا أيها المحترم المثقف، أيها الأستاذ وهتوحشنا مواقفك اللى هتفضل محفورة في الذاكرة والتاريخ".

وتابعت "الوداع لرجل نادر فى هذا الزمان. اللهم لا اعتراض الله يرحمك ويحسن اليك ويصبر الأسرة والأصدقاء والأحباب والزملاء".

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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