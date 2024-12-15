لميس الحديدي ناعية نبيل الحلفاوي: رحل القبطان المصري الوطني الأهلاوي المحترم

كتب- محمد نصار:

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان نبيل الحلفاوي، والذي وافته المنية قبل قليل بعد أيام قليلة من إصابته بوعكة صحية.

وقالت "الحديدي"، عبر حسابها على منصة "إكس": رسالة وجعت قلوبنا كلنا، كنا مستنيين تغريدتك كالعادة بعد الماتش، كان نفسنا نسمع صوتك لما قالوا إنك تعبان.

وأضافت: فجأة رحلت وتركت المكان فارغًا، رحل القبطان المصري الوطني الأهلاوي المحترم، وساب لنا حزن كبير.. الله يرحمك.

وشاركت "الحديدي"، تدوينة نشرها حساب الفنان الراحل، جاء فيها: مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائمًا بيدعي بكده وربنا ما خذلوش، شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء.

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