حنان مطاوع تنعى نبيل الحلفاوي: "رحل واحد من أحب وأغلى الناس على قلبي"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة حنان مطاوع، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي في وافته المنية اليوم الأحد 15 ديسمبر.

ونشرت "حنان" صورة تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت: "لا إله إلا الله، رحل واحد من أحب وأغلى الناس علي قلبي، ربنا يرحمه ويصبر قلب خالد ووليد وكل محبيه".

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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