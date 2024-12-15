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وداعًا الرجل النبيل.. أشرف زكي ينعى نبيل الحلفاوي

03:00 م الأحد 15 ديسمبر 2024

نبيل الحلفاوي

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كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان الراحل نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

ونشر "أشرف"، صورة للراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وادعًا أيها الرجل النبيل".

وكان الفنان الراحل نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية تم على إثرها نقله إلى المستشفى، وتدهورت حالته في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا.

يذكر أن أخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 ، ومسلسل "القاهرة كابول".

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نبيل الحلفاوي أشرف زكي المهن التمثيلية أزمة صحية
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