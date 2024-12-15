هتوحشنا يا قبطان.. منة فضالي تنعى الراحل نبيل الحلفاوي

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة منة فضالي، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت منة، صورة الراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا الفنان الخلوق نبيل الحلفاوي، كنت فنان على خلق هتوحشنا يا قبطان، أرجو قراءة الفاتحة".

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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