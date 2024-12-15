تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان القدير نبيل الحلفاوي

كتبت- سهيلة أسامة:

توفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان القدير نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وعبر حساب "القبطان" بموقع إكس، كتب نجلاه وليد وخالد، موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابعا: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

نبيل الحلفاوي من أبرز وأهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها: فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية.