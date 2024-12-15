9 معلومات عن الفنان نبيل الحلفاوي.. أبرزها أخر أعماله ولقب "القبطان"

كتب - معتز عباس:

رحل عن عالمنا اليوم الأحد 15 ديسمبر، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما.

نبيل الحلفاوي من أبرز وأهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية.

ونستعرض 10 معلومات عن الفنان نبيل الحلفاوي:

1 - نبيل محمد الحلفاوي، ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة يوم 22 إبريل عام 1947.

2- مارس رياضة الملاكمة بعمر 17 عامًا، وكان مثله الأعلى بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي.

3 - بعد تخرجه من كلية تجارة أحب دراسة التمثيل فالتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970.

4- بداية مشواره الفني كانت في المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التليفزيون.

5- أول أعماله التليفزيونية مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول، عام 1980.

6- قدم العديد من الأعمال السينمائية، أهمها: (وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء".

7- كما شارك في العديد من المسلسلات، أبرزها: (الأزهر الشريف منارة الإسلام، غوايش، الحب وأشياء أخرى، وغيرها).

8. اشتهر بتشجعيه وانتمائه الكبير للنادي الأهلي، ولُقب بين الأوساط الرياضية والفنية بـ"القبطان"، بفضل دوره المتميز في فيلم "الطريق إلى إيلات".

9- أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، كان دوره في مسلسل "القاهرة كابول" مع مجموعة كبيرة من النجوم، ثم ظهوره كضيف شرف في فيلم "تسليم أهالي"، والذي عرض عام 2022، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، هشام ماجد، دلال عبد العزيز.