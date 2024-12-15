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وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

02:31 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    نبيل الحلفاوي
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    نبيل الحلفاوي وعزت العلايلي_11
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    الفنان نبيل الحلفاوي بملابس الملاكمة (2)_6
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    الفنان نبيل الحلفاوي (3)_5
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    نبيل الحلفاوي في رأفت الهجان_10
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    الفنان نبيل الحلفاوي في فيلم الطريق إلى ايلات_8
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كتبت- منى الموجي:

توفي اليوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

نبيل الحلفاوي وفاة نبيل الحلفاوي صراع مع المرض
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وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض
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