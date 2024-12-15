بالصور.. إلهام شاهين ويسرا تؤديان مناسك العمرة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، صورًا لها أثناء أدائها مناسك العمرة مع الفنانة يسرا وشقيقها الفنان أمير شاهين وزوجته.

ونشرت إلهام مجموعة صور، وظهروا وهم يرتدون ملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ربنا يتقبل ويجعله في ميزان حسنات أمي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب، أفتقدها وسأظل أفتقدها حتى نلتقي".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

وتشارك إلهام شاهين في رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إخراج محمد سامي.

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