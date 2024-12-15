عمرو وهبة عن الحالة الصحية لنجله: مشكلة في المناعة بسبب الكوفيد

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان عمرو وهبة تفاصيل الحالة الصحية لابنه يحيى، الذي يعاني من مشكلة في المناعة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتب وهبة: "شكرًا لكل حد عارف إن يحيى تعبان وسأل أو اتكلم، أو كتب كومنت أو اتصل وبعتذر إني مش بعرف، ومش هعرف أرد على كل الناس، علشان بقالي شهر تقريبًا بحكي كل يوم كذا مرة للناس والأهل والدكاترة والصحاب".

وتابع: "عامة إحنا لسة معرفناش بالظبط إيه المشكلة ولا علاجها اللي عارفينه بس إنها مشكلة في المناعة، حصلت له بسبب الكوفيد".

وأضاف: "شكرًا لأي حد مهتم، أنا عارف وحاسس والله، ومن الناحية الطبية معانا دكاترة محترمة ومهتمة وعاملين اللي عليهم وزيادة فموضوع ترشيح الدكاترة مشكور طبعًا، بس دي مرحلة عديناها، وهي بس حاجة بتاخد وقت في التشخيص".

واختتم: "نتمنى طبعًا ميطلعش فيه حاجة أصلًا، وربنا يلطف ويخف وخلاص، ومش عايز أعرف ده إيه، شكرًا لاهتمامكم اللي كانوا عارفين واهتموا".

الفنان عمرو وهبة، شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "رقم سري"، مع ياسمين رئيس، صدقي صخر، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج محمود عبدالتواب.

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