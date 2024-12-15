منة فضالي تنشر صورة طريفة مع والدتها: "بردانين"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها مع والدتها، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت منة، صورة طريفة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "x"، وعلقت: "دباديب، أنا وماما بردانين".

يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، كما شاركت في مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدي كامل، كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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