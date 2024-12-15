"شعر قصير".. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعي حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، صورة من أحدث ظهور لها.

أسماء ظهرت في الصورة بإطلالة جديدة، بشعر كيرلي قصير، ولاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "تجنني، السمار كل الجمال، نجمتنا الجميلة، شكلك حلو أوي، جمال طبيعي".

يذكر أن أسماء أبو اليزيد، شاركت في مسلسل "صلة رحم" وعُرض برمضان 2024، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال، هبة عبدالغني، عمرو القاضي.

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