في ذكرى وفاته الثامنة.. لمياء راتب تتذكر والدها أحمد راتب بكلمات مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

أحيت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، ذكرى وفاة والدها الثامنة بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

شاركت لمياء صورة والدها مع متابعيها، وكتبت: "قشعريرة باردة ترجف قلبي حين أتذكر ذلك اليوم، تلك اللحظة السوداء، فاجعة إني فقدتك للأبد وتلك القبلة الأخيرة على جبينك".

وأضافت: "اليوم أكمل أبي عامه الثامن في النعيم، وأكملت أنا عامي الثامن في ألمٍ لم أعهده من قبل.. إلى اللقاء يا حبيبي على الضفة الأخرى."

يذكر أن الفنان أحمد راتب رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 67 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

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