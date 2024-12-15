حدث بالفن| وفاة فنان وفنانة تكشف حقيقة علاقتها بحفل "عبدة الشيطان" ورسالة شيرين لجمهورها

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ رسالة شيرين لجمهور حفل دبي، أميرة فتحي تكشف حقيقة خلعها الحجاب وعلاقاتها بحفل "عبدة الشيطان"، وفاة الفنان سيد الفيومي إثر أزمة صحية، شريهان تدعو بالشفاء للفنان القدير نبيل الحلفاوي بعد مروره بأزمة صحية، نهلة سلامة تكشف كواليس زواجها من المخرج الراحل محمد خان، أبطال "الحريفة 2- الريمونتادا" يشاهدون الفيلم مع الجمهور، وغيرها من الأخبار.