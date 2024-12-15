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بالأحضان.. ياسر جلال يفاجئ مصطفى قمر بأحد الحفلات: "هيفضل نجم طول عمره"

12:09 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنان ياسر جلال ومصطفى قمر
  • عرض 6 صورة
    مصطفى قمر مع ياسر جلال
  • عرض 6 صورة
    ياسر جلال مع مصطفى قمر
  • عرض 6 صورة
    ياسر جلال ومصطفى قمر
  • عرض 6 صورة
    الفنان ياسر جلال
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كتب- مروان الطيب:
فاجأ الفنان ياسر جلال، الفنان مصطفى قمر خلال إحياء أحد الحفلات الخاصة أمام سفح الأهرامات، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر موقع "ET بالعربي"، مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته على "إنستجرام"، حيث ظهر مصطفى قمر وهو يغني أغنيته الشهيرة "لحظة تفاهم"، ليقوم بعدها الفنان ياسر جلال بالصعود على المسرح وقام بالإشادة بالفنان مصطفى قمر وقال: "كنا احنا لسه برضه الواحد شاف النجومية الجامدة دي قريب، كنت لما بشوفه نقس الاستقبال بالرجولة والاحترام وهيفضل نجم طول عمره".

ليظهر بعدها الفنان ياسر جلال، وهو يحتضن الفنان مصطفى قمر وسط تفاعل المتواجدين على اللقاء.

وكانت آخر مشاركات الفنان ياسر جلال بالجزء الأول من مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.


يذكر أن، ياسر جلال ينتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "جودر" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.
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ياسر جلال مصطفى قمر حفل غنائي
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