بالأحضان.. ياسر جلال يفاجئ مصطفى قمر بأحد الحفلات: "هيفضل نجم طول عمره"

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كتب- مروان الطيب:

فاجأ الفنان ياسر جلال، الفنان مصطفى قمر خلال إحياء أحد الحفلات الخاصة أمام سفح الأهرامات، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر موقع "ET بالعربي"، مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته على "إنستجرام"، حيث ظهر مصطفى قمر وهو يغني أغنيته الشهيرة "لحظة تفاهم"، ليقوم بعدها الفنان ياسر جلال بالصعود على المسرح وقام بالإشادة بالفنان مصطفى قمر وقال: "كنا احنا لسه برضه الواحد شاف النجومية الجامدة دي قريب، كنت لما بشوفه نقس الاستقبال بالرجولة والاحترام وهيفضل نجم طول عمره".

ليظهر بعدها الفنان ياسر جلال، وهو يحتضن الفنان مصطفى قمر وسط تفاعل المتواجدين على اللقاء.

وكانت آخر مشاركات الفنان ياسر جلال بالجزء الأول من مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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يذكر أن، ياسر جلال ينتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "جودر" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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