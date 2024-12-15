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مي عمر في طائرة خاصة ونيللي كريم تحتفل.. 10 لقطات للنجوم خلال 24 ساعة

12:30 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
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    رنا رئيس
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    رانيا منصور
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    منة فضالي
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    أسماء أبو اليزيد
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إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء أبو اليزيد

فاجأت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بلوك مختلف عما اعتاده جمهورها، ولاقت إطلالتها إعجابهم.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة ابنتها وهما يحتفلان بالكريسماس.

رنا رئيس

احتفلت الفنانة رنا رئيس بعيد ميلادها، ونشرت صور من عيد الميلاد عبر حسابها على "إنستجرام"، وسط تهنئة متابعيها.

ريا أبي راشد

خضعت الإعلامية ريا أبي راشد، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي على ريد كاربت برنامج "عرب جوت تالنت".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة طريفة مع والدتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ولاقت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها على متن طائرة خاصة وهي في طريقها إلى مصر، بعد حضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة مع شجرة الكريسماس احتفالا بالأعياد.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية.

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أسود أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أسماء أبو اليزيد ياسمين عبد العزيز وئام مجدي نيللي كريم مي عمر منة فضالي ريا أبي راشد رنا رئيس رانيا منصور نجوم الفن
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