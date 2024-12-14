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رامي صبري وعماد زيادة.. نجوم الفن في حفل زفاف ابنة تامر أمين ونجل الليثي.. صور

11:36 م السبت 14 ديسمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    رامي صبري ونجل الإعلامي عمرو الليثي
  • عرض 9 صورة
    رامي صبري يحيي حفل زفاف نجل الإعلامي عمرو الليثي
  • عرض 9 صورة
    حفل زفاف شريف عمرو الليثي
  • عرض 9 صورة
    كواليس حفل زفاف نجل الإعلامي عمرو الليثي بحضور نجوم الفن
  • عرض 9 صورة
    كواليس حفل زفاف نجل الإعلامي عمرو الليثي
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    رامي صبري من كواليس حفل زفاف نجل عمرو الليثي
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    رامي صبي
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    نجوم الوسط الفني والإعلامي في حفل زفاف شريف عمرو الليثي
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كتب- مروان الطيب:

أحيا الفنان رامي صبري، حفل زفاف شريف نجل الإعلامي عمرو الليثي، على نور كريمة الإعلامي تامر أمين، الذي أقيم، بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ونشر رامي صبري صور من كواليس حفل الزفاف على حسابه الرسمي "إنستجرام"، وحرص على تهنئة العروسين وعلق: "ألف مبروك لحبايبي الحلوين، شريف عمرو الليثي، والعروسة القمر ندى تامر أمين على زواجكم، ربنا يكرمكم ويوفقكم في حياتكم ويرزقكم الذرية الصالحة".

وكان في مقدمة الحضور الإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي تامر أمين، إلى جانب عدد من النجوم على حضور حفل الزفاف منهم الفنان والمنتج عماد زيادة، الفنان أحمد زاهر، الفنان خالد زكي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

يذكر أن، رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا يوم 31 ديسمبر الجاري، في فندق كونكورد السلام بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

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رامي صبري شريف الليثي عمرو الليثي تامر أمين
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