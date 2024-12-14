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"مالوش طعم من غيرك" نبيل الحلفاوي يتصدر التريند.. بسبب مباراة الأهلي

11:22 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    شريهان
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    نبيل الحلفاوي يتصدر التريند
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    صلاح عبد الله يطلب الشفاء للفنان نبيل الحلفاوي
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    صلاح عبد الله يمازح الحلفاوي
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    نبيل الحلفاوي يعلق على مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية
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كتب- مروان الطيب:
تصدر النجم الكبير نبيل الحلفاوي، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدم تعليقه على هزيمة النادي الأهلي، في المباراة التي جمعته مساء اليوم السبت بنادي باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2024، وخروجه بضربات الترجيح، وذلك بسبب مروره بأزمة صحية دخل على إثرها إحدى المستشفيات لتلقي العلاج خلال الساعات القليلة الماضية.

وحرص عدد من نجوم الفن، إلى جانب جمهوره ومتابعيه على الاطمئنان على حالته الصحية، والدعاء له بالشفاء العاجل، منهم الفنان الكبير صلاح عبد الله وعلق: "إكس مالوش طعم من غيرك يا بلبل، يارب والنبي، دعواتكم، أبو دنيا النهاردة يا بلبل أهلاوي جدًا جدًا، أبو دنيا أنا كما كان يحب ذكري في مكالماته وتعليقاته، دعوتكم لحبيبنا كلنا نبيل الحلفاوي".

وكان التعليق الأخير للفنان نبيل الحلفاوي، على مجموعة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامته في شهر يونيو 2025، والتي ضمت كل من نادي إنتر ميامي الأمريكي، نادي بالميراس البرازيلي، نادي بورتو البرتغالي، وعلق: "معقولة وأجمل ما فيها لقاء ميسي".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

يذكر أن، آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 .

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نبيل الحلفاوي صلاح عبدالله الأهلي شريهان
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