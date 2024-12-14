" محمد خان قالي أنا عاوز اتجوزك".. نهلة سلامة تكشف كواليس زواجها من المخرج الراحل

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة نهلة سلامة، عن ذكريات زواجها من المخرج الراحل محمد خان، وذلك من كواليس تصوير فيلم "مستر كاراتية" عام 1993، الذي شاركت بطولته النجم الراحل أحمد زكي.

وحلت نهلة سلامة، ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم"، وتطرقت خلال حديثها عن علاقته بالمخرج الراحل محمد خان، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن زواجها من المخرج الراحل محمد خان قالت: "هو اللي حبني الأول، قالي انا بحبك وعاوز اتجوزك، أنا أخرجت لنجمات كتير اوي بس انا حبيتك انتي وعاوز اتجوزك انتي، وكان مطلق وقتها ومكنتش زوجة تانية، وكان وقتها بنصور فيلم مستر كاراتية مع الراحل أحمد زكي، وهو كانت شخصيته أستاذ محمد خان طبعًا مخرج عبقري الله يرحمه، وكنت ببقى منبهرة لما بشوفه في اللوكيشن، وهو كان بالنسبة لي حلم".





يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة نهلة سلامة كانت بمسلسل "أرواح خفية" بطولة الفنانة سمية الخشاب، وينتمي لنوعية مسلسلات التشويق والإثارة.



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