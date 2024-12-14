بالصور- ريا أبي راشد تتألق على ريد كاربت برنامج "عرب جوت تالنت"

كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جلسة تصوير جديدة من كواليس برنامج المسابقات والمواهب "عرب جوت تالنت" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وأطلت ريا على جمهورها ومحبيها بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار والتقطت العديد من الصور على ريد كاربت البرنامج، وعلقت: "إطلالة مرحة، لحلقة مرحة".

برنامج " Arabs Got Talent" هو برنامج ترفيهي من نوعية تلفزيون الواقع يسلط الضوء على المواهب الفردية والجماعية لدى المجتمعات العربية، والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير "Britain’s Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 على قناة "NBC" ولاقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يتيح برنامج " Arabs Got Talent" للمتسابقين من المواهب الشابة تقديم أفضل ما لديهم من إبداع أمام لجنة تحكيم متخصصة بحضور المئات من الجمهور ومتابعة الملايين وراء الشاشات، وتنقسم مراحل البرنامج إلى 4 أقسام وهم: "المرحلة الأولى المقابلات، المرحلة الثانية المشاورات، المرحلة الثالثة التصفيات النصف نهائية، المرحلة الرابعة الحلقة النهائية".

اقرأ أيضا:

محمود حافظ يعلن اختراق حساباته على مواقع التواصل.. ويتخذ هذا الإجراء



