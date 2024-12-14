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أحمد بتشان يرزق بمولودته الثانية عالية

09:26 م السبت 14 ديسمبر 2024

أحمد بتشان

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كتب- مروان الطيب:
أعلن الفنان، أحمد بتشان، عن استقبال مولودته الثانية وأطلق عليها عالية وذلك عبر صورة نشرها على حسابه الرسمي "فيسبوك".

وظهر بتشان في الصورة وهو يحمل طفلته في جو احتفالي وعلق: "الحمد لله رزقت بمولودة، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين، اللهم نحمدك على ما رزقتنا به من فضلك ولك الشكر على ما انعمت به علينا من كرمك"، عالية أحمد بتشان".

وكشف الفنان احمد بتشان مطلع العام الجاري، عن رزقه بمولود أطلق عليه اسم "ياسين"، ونشر صورة عبر حسابه على "فيسبوك" وقال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك)، لقد رزقنا الله بمولدي الأول ياسين أحمد بتشان".


طرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عدد من الأغنيات مثل "بعد فراقك" من كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي، و«زي القمر» من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.
المطرب أحمد بتشان
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أحمد بتشان عالية نجوم الفن
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