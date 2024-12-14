محمود حافظ يعلن اختراق حساباته على مواقع التواصل.. ويتخذ هذا الإجراء

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمود حافظ، عن اختراق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمود تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك، أكد فيها أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية مع سارق حساباته.

وكتب محمود حافظ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم اختراق جميع حساباتي على السوشيال ميديا والواتس اب وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعة".

ويشارك محمود حافظ في فيلم "الهوى سلطان" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما وتتوالى الأحداث.

ويشارك أحمد داوود البطولة الفنانة منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وآخرين، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.