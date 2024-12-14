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نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة "شتوية".. والجمهور يغازلها

06:59 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 5 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 5 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 5 صورة
    نورهان منصور
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نورهان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أحب أن أكون في نسخة أخرى مني".

وظهرت نورهان بإطلالة مميزة مرتدية ملابس "شتوية".

وجاءت تعليقات المتابعين، على إطلالة نورهان، كالتالي: "ساحرة أوي"، "جمالك غير عادي"، "الله عليكي يا فنانة"، "صورة جميلة جدا روعة"، "جميلة أوي يا نور".

يذكر أن الفنانة نورهان منصور بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

نورهان منصور نجوم الفن اطلالة شتوية
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