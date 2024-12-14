نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة "شتوية".. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نورهان مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أحب أن أكون في نسخة أخرى مني".

وظهرت نورهان بإطلالة مميزة مرتدية ملابس "شتوية".

View this post on Instagram A post shared by Nourhan Mansour نورهان منصور (@nourhanmansourofficial)

وجاءت تعليقات المتابعين، على إطلالة نورهان، كالتالي: "ساحرة أوي"، "جمالك غير عادي"، "الله عليكي يا فنانة"، "صورة جميلة جدا روعة"، "جميلة أوي يا نور".

يذكر أن الفنانة نورهان منصور بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.