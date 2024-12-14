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وفاة زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية.. تعرف على موعد الجنازة

06:24 م السبت 14 ديسمبر 2024

لمياء زايد رئيس دار الأوبرا

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كتب - معتز عباس:

توفي هشام قطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا، اليوم السبت 14 ديسمبر، حيث من المقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد الحصري بالسادس من اكتوبر .

تقدم الفنانون والعاملون بدار الأوبرا المصرية، بخالص العزاء والمواساة للمياء زايد رئيس دار الأوبرا، في وفاة زوجها الدكتور هشام القطان.

وتقدم العاملون بالأوبرا بخالص التعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد ولعائلتها وأسرة الراحل.

وفاة هشام قطان لمياء زايد دار الأوبرا صلاة الجنازة مسجد الحصري رئيس دار الأوبرا
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