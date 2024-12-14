"مصراوي" بمنزل عبدالحليم حافظ بعد فتحه أمام الجمهور.. شاهد مقتنياته (25 صورة وفيديو)

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

تواجد موقع "مصراوي" اليوم السبت 14 ديسمبر في منزل معشوق الملايين "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، والموجود في منطقة الزمالك، بعدما فتحته أسرة الراحل أمام جمهوره ومحبيه للإطلاع على مقتنياته والتقاط الصور التذكارية بداخله.

والتقط مصراوي صورا لأبرز مقتنيات الشقة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، مع وجود محمد شبانة نجل شقيق "العندليب"، وأيضا المخرج محمد كمال الشناوي زوج زينب الشناوي ابنة شقيقة النجم الراحل.

كانت أسرة حليم أعلنت عن عودتها لتقليد كانت تقوم به الأعوام الماضية، ولكنها انقطعت عنه منذ ظهور فيروس كورونا قبل سنوات، وهو أن تحدد يوما تستقبل فيه الجمهور ومحبي "العندليب الأسمر" داخل المنزل ليشاهدوا المكان الذي عاش فيه سنواته الأخيرة، ومازال يحتفظ بكل مقتنياته دون تغيير الأثاث.