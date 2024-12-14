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"مصراوي" بمنزل عبدالحليم حافظ بعد فتحه أمام الجمهور.. شاهد مقتنياته (25 صورة وفيديو)

05:36 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    من مقتنيات أسرة عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    في منزل الراحل عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    شرفة غرفة عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    منزل حليم 1
  • عرض 25 صورة
    منزل حليم
  • عرض 25 صورة
    منزل عبدالحليم حافظ 1
  • عرض 25 صورة
    منزل عبدالحليم حافظ بعد فتحه أمام الجمهور
  • عرض 25 صورة
    مصراوي في منزل عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    منزل العندليب
  • عرض 25 صورة
    منزل العندليب الأسمر
  • عرض 25 صورة
    منزل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    منزل العندليب 1
  • عرض 25 صورة
    منزل الراحل عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    من داخل منزل عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    الجمهور أمام شقة عبدالحليم حافظ بعد فتحها من قبل أسرته
  • عرض 25 صورة
    صورة مرسومة لعبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    عبدالحليم حافظ 1
  • عرض 25 صورة
    سرير عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    في منزل عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    محمد شبانة
  • عرض 25 صورة
    محمد كمال الشناوي
  • عرض 25 صورة
    مصراوي داخل منزل عبدالحليم حافظ
  • عرض 25 صورة
    منزل النجم الراحل عبدالحليم حافظ
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

تواجد موقع "مصراوي" اليوم السبت 14 ديسمبر في منزل معشوق الملايين "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، والموجود في منطقة الزمالك، بعدما فتحته أسرة الراحل أمام جمهوره ومحبيه للإطلاع على مقتنياته والتقاط الصور التذكارية بداخله.

والتقط مصراوي صورا لأبرز مقتنيات الشقة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، مع وجود محمد شبانة نجل شقيق "العندليب"، وأيضا المخرج محمد كمال الشناوي زوج زينب الشناوي ابنة شقيقة النجم الراحل.

كانت أسرة حليم أعلنت عن عودتها لتقليد كانت تقوم به الأعوام الماضية، ولكنها انقطعت عنه منذ ظهور فيروس كورونا قبل سنوات، وهو أن تحدد يوما تستقبل فيه الجمهور ومحبي "العندليب الأسمر" داخل المنزل ليشاهدوا المكان الذي عاش فيه سنواته الأخيرة، ومازال يحتفظ بكل مقتنياته دون تغيير الأثاث.

العندليب الأسمر منزل عبدالحليم حافظ منزل حليم عبدالحليم حافظ محمد شبانة الجمهور في منزل عبدالحليم حافظ
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